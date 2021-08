Aston Villa znalazł już następcę dla Jacka Grealisha. 25-latek prawdopodobnie wkrótce zasili szeregi Manchesteru City. Klub z Villa Park doszedł do porozumienia z Bayerem Leverkusen w sprawie pozyskania Leona Baileya.

Aston Villa prawdopodobnie wkrótce pozyska reprezentanta Jamajki

Nowy zawodnikiem ekipy z Villa Park ma zostać Leon Bailey

Niemieckie media podają, że suma transakcji ma wynieść 30-35 milionów euro

Aston Villa wypełni lukę po Grealishu

Aston Villa ma sfinalizować transakcję po tym, jak zawodnik przejdzie testy medyczne i dojdzie do porozumienia z klubem z Premier League w sprawie warunków indywidualnych. Jeśli transfer z udziałem 23-latka dojdzie do skutku, będzie to trzecie wzmocnienie The Villans przed startem sezonu.

Wcześniej szeregi Aston Villi wzmocnili Emiliano Buendia z Norwich i Ashley Young. Reprezentant Jamajki ma wzmocnić ofensywę angielskiej ekipy. W szeregach Aptekarzy zawodnik zaliczył 119 występów w Bundeslidze, zdobywając w nich 28 bramek.

Bailey stanie przed trudnym zadaniem, bo będzie miał wypełnić lukę po Grealishu. Reprezentant Anglii ma zasilić szeregi mistrzów Anglii za 118 milionów euro (100 milionów funtów).

Aston Villa nowy sezon Premier League zacznie 14 sierpnia, mierząc się z Watfordem. Mecz odbędzie się na Vicarage Road. Tymczasem pierwsze spotkanie w roli gospodarza ekipa Deana Smita rozegra 21 sierpnia przeciwko Newcastle United. Przed reprezentacyjną przerwą zawodników Aston czeka jeszcze batalia z Brentford na Villa Park.

