Kane pewny swojej przyszłości. Bayern wskazał priorytet

Bayern Monachium skupia się na nowej umowie dla swojej gwiazdy. Harry Kane ma pozostać twarzą projektu również w kolejnych latach - przesądza Fabrizio Romano.

fot. HMB Media Na zdjęciu: Harry Kane

Kane nie zmieni klubu. Bayern chce nowej umowy

Bayern Monachium przez kilka miesięcy starał się o nową umowę dla Dayota Upamecano. W pewnym momencie wydawało się, że ten jednak skusi się na propozycję któregoś z pozostałych europejskich gigantów i odejdzie. Ostatecznie stronom udało się porozumieć i Francuz sfinalizował podpis, deklarując pozostanie w klubie na kolejne lata. Teraz mistrzowie Niemiec skupiają się na zabezpieczeniu innej wielkiej gwiazdy, czyli Harry’ego Kane’a. Anglik od początku sezonu prezentuje się wybitnie i ma realne szanse na przebicie ligowego rekordu strzeleckiego Roberta Lewandowskiego.

Przy okazji zimowego okienka Kane był łączony z opuszczeniem Bayernu. Na liście życzeń ma go chociażby Barcelona, która nie była jednak w stanie wpłacić klauzuli wykupu. Przymierzano go też do powrotu do Premier League i gry dla Manchesteru United. Sam napastnik nie widzi się natomiast w innym zespole i pragnie kontynuować karierę właśnie w Bawarii.

Jego klauzula wygasła, więc Bayern nie musi już obawiać się odejścia. Zamiast tego, chce jak najszybciej dogadać warunki nowego, długoterminowego kontraktu. Kane wciąż jest niesamowicie skuteczny, więc może pozostać twarzą projektu również w kolejnych latach.

Dla Bayernu porozumienie w jego sprawie to obecnie priorytet. Od tego tematu zależą plany transferowe, gdyż w przypadku braku porozumienia konieczne byłoby sprowadzenie nowej gwiazdy do ofensywy.