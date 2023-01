PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Harry Kane po zwycięskim meczu z Fulham i wyrównaniu rekordu Jimmy’ego Greavesa został zapytany o swoją przyszłość. Anglik jest łączony przynajmniej z dwoma wielkimi klubami, Bayernem Monachium i Manchesterem United. Co powiedział napastnik Spurs?

Harry Kane może opuścić Tottenham

Napastnik jest łączony z transferem do Bayernu Monachium i Manchesteru United

Mimo wcześniejszych zapowiedzi o chęci pozostania w Spurs, Anglik na razie nie jest pewny swojej przyszłości

Kane koncentruje się tylko na boisku

Harry Kane spodziewa się dalszych dyskusji na temat swojej sytuacji w najbliższej przyszłości. – Nie było wiele rozmów, jeśli mam być całkowicie szczery – powiedział w programie Monday Night Football. – Jestem pewien, że w nadchodzących miesiącach wrócimy do tego tematu, ale na razie skupiam się tylko na tym sezonie i robię wszystko, co w mojej mocy, by poprawić wyniki drużyny – dodał snajper Tottenhamu.

– Wciąż jest o co grać. Chcemy dostać się do czołowej czwórki. Przed sobą mamy jeszcze Puchar Anglii i Ligę Mistrzów, spróbujemy odnieść sukces. Na tym się skupiam. Wiem, że plotki są nieuniknione. Bez wątpienia pojawi się dużo rozmów i spekulacji na temat mojej przyszłości, ale skupiam się tylko na tym, co mogę zrobić w tej chwili – zakończył Anglik.