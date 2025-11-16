Kane dostał sygnał od Deco! Wiadomo, co planuje Barcelona

Harry Kane w letnim oknie transferowym może opuścić Bayern Monachium. Z agentami napastnika skontaktowała się FC Barcelona. Deco zasygnalizował, że są nim zainteresowani.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

FC Barcelona zasygnalizowała, że Kane jest na liście życzeń

FC Barcelona ma do podjęcia dwie arcyważne decyzje. Po pierwsze pod znakiem zapytania stoi przyszłość Roberta Lewandowskiego. Kontrakt reprezentanta Polski wygasa po zakończeniu sezonu. Na ten moment nie podjęto jeszcze rozmów ws. ewentualnego przedłużenia. Jeśli zapadnie decyzja o rozstaniu, wtedy Katalończycy będą musieli znaleźć nowego napastnika, który zastąpi 37-latka.

Nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ Barcelona ze względu na sytuację finansową ma ograniczone pole manewru na rynku transferowym. Niemniej jednak z Blaugraną łączeni są piłkarze ze światowego topu. Największe nazwisko przymierzane do klubu to Harry Kane.

O tym, że Kane jest obserwowany przez Barcelonę, hiszpańskie media pisały niejednokrotnie. Natomiast nowe informacje w kontekście potencjalnego transferu przekazał Sofiane z serwisu Actualite Barca. Dziennikarz, który jest blisko związany z klubem, przekazał, że Deco spotkał się z agencją, która odpowiada za interesy piłkarza Bayernu Monachium. Co więcej, zasygnalizował, że Barcelona jest zainteresowana reprezentantem Anglii. Wygląda więc na to, że latem mistrz Hiszpanii będzie próbował sprowadzić 32-latka.

Warto dodać, że Harry Kane w nadchodzące lato będzie do wzięcia w promocyjnej cenie. W kontrakcie zapisano klauzulę odstępnego, która będzie aktywna od 1 lipca przyszłego roku. Do sfinalizowania transferu wystarczy 60-65 milionów euro.