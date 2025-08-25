Kamil Jóźwiak wróci do Ekstraklasy? Jest zainteresowanie

Kamil Jóźwiak szuka nowego klubu po tym, jak rozstał się z Granadą. Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl zainteresowanie skrzydłowym wykazuje Jagiellonia Białystok, w której 27-latek mógłby odbudować formę.

Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Kamil Jóźwiak

Jagiellonia Białystok obserwuje sytuację Kamila Jóźwiaka

Kamil Jóźwiak jakiś czas temu rozstał się z hiszpańską Granadą i obecnie jest dostępny na rynku transferowym jako wolny zawodnik. To sprawia, że 27-letni skrzydłowy może dołączyć za darmo do nowego klubu. Coraz częściej mówi się o tym, iż lewy napastnik po kilku latach spędzonych za granicą wróci na bardzo dobrze znane mu boiska PKO BP Ekstraklasy. W polskiej lidze Kamil Jóźwiak zapisał się w pamięci kibiców jako jedna z gwiazd dawnego składu Lecha Poznań, w którym imponował między innymi szybkością oraz dryblingiem.

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, skrzydłowym zainteresowana jest Jagiellonia Białystok. Władze Dumy Podlasia już wcześniej sondowały możliwość sprowadzenia zawodnika, a teraz, gdy ten jest dostępny bez kwoty odstępnego, temat stał się jeszcze bardziej realny. Adrian Siemieniec, trener ekipy Żółto-Czerwonych, byłby gotowy podjąć się próby odbudowy formy Kamila Jóźwiaka. Wszystko zależy od tego, czy piłkarz otrzyma atrakcyjniejsze oferty z innych lig, czy też zdecyduje się na powrót do ojczyzny.

Lewoskrzydłowy zaczynał swoją karierę w lokalnych klubach – Juniorze Zbąszynek oraz UKP-ie Zielona Góra – zanim trafił do Lecha Poznań, gdzie rozwinął się na poziomie Ekstraklasy. W międzyczasie przebywał jeszcze na wypożyczeniu w GKS-ie Katowice. Występy Kamila Jóźwiaka w barwach drużyny Kolejorza zapewniły mu wyjazd za granicę. Najpierw przywdziewał koszulkę Derby County, później amerykańskiego Charlotte FC, a jego ostatnim przystankiem była Granada. W hiszpańskiej ekipie rozegrał łącznie 31 spotkań i zaliczył jedynie 2 asysty, co pokazuje, że pobyt atakującego w Andaluzji nie był udany.