Atletico rusza po reprezentanta Brazylii. Kiedyś grał w Juventusie

Kaio Jorge, który w latach 2021-2024 był piłkarzem Juventusu, wzbudził zainteresowanie Atletico Madryt. Jak donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur, napastnik Cruzeiro w najbliższym czasie może wrócić do Europy.

AGIF / Alamy Na zdjęciu: Kaio Jorge

Kaio Jorge na radarze Atletico Madryt

Kaio Jorge ma za sobą znakomity sezon w brazylijskiej Serie A, który bez wątpienia otworzył mu drzwi do wielkiej kariery w Europie. 23-letni napastnik został królem strzelców rozgrywek, zdobywając aż 21 bramek i będąc kluczową postacią Cruzeiro. Jego gole w dużej mierze przyczyniły się do zajęcia 3. miejsca w tabeli przez zespół z Belo Horizonte.

Tak imponująca forma nie mogła przejść bez echa, dlatego coraz częściej mówi się o prawdopodobnym powrocie skutecznego snajpera na Stary Kontynent. Mierzący 182 centymetry Brazylijczyk, który w latach 2021-2024 był zawodnikiem Juventusu, ponownie znalazł się na radarach europejskich gigantów.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z klubów zainteresowanych sprowadzeniem Kaio Jorge’a jest Atletico Madryt. Diego Simeone planuje wzmocnić linię ataku i zwrócił uwagę na jednokrotnego reprezentanta Brazylii. Poza hiszpańską drużyną sytuację napastnika monitorują również West Ham United, Tottenham Hotspur, Chelsea oraz SSC Napoli.

Kaio Jorge z powodzeniem występuje w barwach ekipy z Belo Horizonte od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się na Estadio Mineirao z wyżej wspomnianego Juventusu za ponad 7 milionów euro. Wychowanek Santosu ma w swoim piłkarskim CV także Frosinone Calcio, gdzie grał na zasadzie wypożyczenia w kampanii 2023/2024. Cruzeiro podobno oczekuje za swoją gwiazdę minimum 40 milionów euro.