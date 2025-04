Juventus zwlekał z transferem za 60 mln euro. Teraz może zarobić dużo mniej

Andrea Cambiaso nie przypomina już lidera z początku sezonu. Po słabym występie z Parmą wróciły pytania o jego formę i przyszłość. Juventus może tego lata skorzystać z zainteresowania ze strony Manchester City, ale ciężko uwierzyć, by oferta sięgnęła 60 mln euro.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Cambiaso rozczarowuje w drugiej połowie sezonu

Andrea Cambiaso był jednym z pewniaków w układance Thiago Motty. Zaczynał sezon w roli kreatywnego bocznego obrońcy, który swoją techniką nadawał Juve nowy rytm gry. Jednak po kontuzji kostki z grudnia jego forma zaczęła spadać. Brak ciągłości treningowej, powrót, kolejne przerwy i wreszcie ławka rezerwowych – wszystko to sprawiło, że z lidera stał się rezerwowym.

W ostatnim meczu z Parmą, po ponad miesiącu przerwy w pierwszym składzie, zawiódł. To jego nonszalanckie zagranie piętą dało początek akcji bramkowej gospodarzy. Choć próbował naprawić błędy przebojowymi rajdami, był bezproduktywny. Juventus może tego lata sprzedać jednego z ważniejszych zawodników, a Cambiaso, według mediów, jest w gronie najbardziej prawdopodobnych kandydatów.

Manchester City obserwuje 24-latka od miesięcy. Mówiło się o możliwej ofercie sięgającej 60–70 milionów euro i kontrakcie wartym 5 milionów rocznie. Real Madryt również kiedyś interesował się zawodnikiem, ale obecnie skupia się na transferze Trenta Alexandra-Arnolda z Liverpoolu.

Przyszłość Cambiaso zależeć będzie też od tego, czy Juventus zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów. Jeśli tego nie osiągnie, to młody talent niemal na pewno opuści klub. Trudno jednak oczekiwać, by Obywatele znów byli skłonni zaoferować za niego 60 mln euro.