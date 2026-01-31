Juventus za wszelką cenę chce wzmocnić prawą stronę defenysywy. I to już w zimowym okienku transferowym. Na celowniku Starej Damy znalazł się Emil Holm z Bologni - informuje "TuttoJuve".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Emil Holm celem transferowym Juventusu

Juventus w tym sezonie ma olbrzymi problem na prawym wahadle. Luciano Spalletti nie ma w swoich szeregach zawodnika, który prezentowałby odpowiednim poziom na tej pozycji. Kompletnie na włoskich boiskach nie może się odnaleźć Joao Mario, który miał stanowić o sile prawej strony Starej Damy. Turyńczycy zatem rozpoczęli poszukiwania nowego zawodnika.

Celem numer jeden Juventusu jest pozyskanie Zekiego Celika z AS Romy. Na ten transfer zespół z Turynu jednak poczeka do lata, a już w zimowym okienku transferowym klub chce pozyskać nowego gracza. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje „TuttoJuve”. Otóż Stara Dama wytypowała już odpowiedniego kandydata. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Emil Holm z Bologni.

Wcześniej media informowały, że może dojść do wymiany między tymi klubami. Juventus miałby poświęcić Joao Mario, aby pozyskać Emila Holma. Stara Dama jednak nie zamierza czekać na decyzję Bologni. Szwedzki zawodnik może wylądować na Allianz Stadium niezależnie od tego, czy Portugalczyk przeniesie się w drugą stronę.

Emil Holm w obecnym sezonie rozegrał 19 spotkań w koszulce Bologni. Reprezentant Szwecji zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienia i aż pięć asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia defensora na 13 milionów euro.