Juventus rozgląda się za nowym napastnikiem. Celem Starej Damy jest Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace. Francuski snajper jest otwarty na przeprowadzkę do włoskiego zespołu - przekazuje "Daily Mail".

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Jean-Philippe Mateta otwarty na transfer do Juventusu

Juventus w letnim okienku transferowym zdecydował się pozyskać dwóch napastników o uznanym nazwisku. Do zespołu z Turynu trafili Jonathan David oraz Lois Openda. Obaj zawodnicy jednak mają problem z adaptacją we Włoszech, a najlepszym snajperem Starej Damy w tym sezonie jest Dusan Vlahović. Serb jednak lada moment może opuścić szeregi drużyny prowadzonej przez Luciano Spallettiego.

Od kilku tygodni Juventus rozgląda się za nowym napastnikiem. Najczęściej w mediach przewija się temat Jeana-Philippe’a Matety, który miałby wylądować w Turynie. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje „Daily Mail”. Otóż Stara Dama faktycznie poważnie interesuje się zawodnikiem Crystal Palace. Francuz natomiast byłby gotowy na przeprowadzkę do włoskiej drużyny.

Juventus podjął już wstępne kroki. W piątek odbyło się spotkanie władz zespołu z Turynu z Jeanem-Philippem Matetą oraz jego przedstawicielami. Możemy podejrzewać, że rozmowy potoczyły się po myśli stron. Czas pokaże, czy francuski snajper finalnie zawita na boiska Serie A.

Jean-Philippe Mateta w obecnym sezonie rozegrał 33 spotkania w koszulce Crystal Palace. Napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także zaliczył dwie asysty.