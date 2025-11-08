Juventus zaskoczy transferem? Chce byłą gwiazdę Interu

Juventus zamierza sięgnąć po nowego obrońcę. Jak się okazuje, Stara Dama może sięgnąć po byłą gwiazdę Interu Mediolan. Na ich radarze znalazł się bowiem Milan Skriniar z Fenerbahce - przekazuje "Sabah".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Milan Skriniar wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus w obecnym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań. Słaba postawa drużyny sprawiła, że kilka tygodni temu z pracą w zespole ze stolicy Piemontu pożegnał się Igor Tudor. Dziś na stanowisku trenera zasiada Luciano Spalletti, który stara się poukładać Starą Damę. Bianconeri w swoim ostatnim meczu jednak znów zawiedli, remisując bezbramkowo w derbach z Torino.

Nie od dziś wiadomo, że Juventus potrzebuje wzmocnień w tyłach. Z informacji przekazanych przez portal „Sabah” dowiadujemy się, że turyńczycy wytypowali już jednego z kandydatów do transferu. W kręgu zainteresowań Starej Damy znalazł się Milan Skriniar, który obecnie jest związany z Fenerbahce. Słowak znajduje się na zakręcie, więc jak najbardziej może rozważyć powrót do Serie A.

Milan Skriniar przez wiele sezonów z powodzeniem występował w Interze Mediolan. Nerazzurri jednak nie mają dobrych relacji z Juventusem. Na dodatek sam Słowak przed odejściem do Paris Saint-Germain podpadł kibicom ze stolicy mody. Niewątpliwie jeśli dojdzie do tego transferu, to fani ze Stadio Giuseppe Meazza poczują jeszcze większe oburzenie.

W obecnym sezonie Milan Skriniar rozegrał już 18 spotkań w koszulce Fenerbahce. Reprezentant Słowacji zdołał raz wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.