Juventus walczy o Osimhena. Prezes Galatasaray ujawnia zaskakującą prawdę

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Prezes Galatasaray nie ma wątpliwości ws. przyszłość Osimhena

Victor Osimhen jest dziś najważniejszym zawodnikiem w kadrze Galatasaray. Turecki klub korzysta z jego jakości już drugi sezon. Najpierw napastnik grał na wypożyczeniu z Napoli. Latem Galatasaray wykupił go za ponad 70 milionów euro i zapewnił mu bardzo wysoki kontrakt.

Nigeryjczyk od dawna wzbudza zainteresowanie wielkich klubów. W przeszłości próbował go pozyskać także Juventus. Sam piłkarz potwierdził kiedyś takie zainteresowanie. W czasie meczów Ligi Mistrzów znów pojawiły się spekulacje o możliwym transferze do Turynu.

Dursun Ozbek podkreśla jednak jak bardzo ceni swojego napastnika. – Wśród napastników którzy grali w Galatasaray Osimhen jest tym który najbardziej mnie ekscytuje po Metinie Oktayu. Jest niezwykły. Śledzimy go wszędzie z zainteresowaniem i podziwem. Walczy z ogromną intensywnością nawet na treningach. Czasami boimy się że może się kontuzjować ale jest wielkim profesjonalistą i bardzo o siebie dba. Ma też świetne relacje z kolegami z drużyny – powiedział prezes.

Szef klubu odniósł się także do plotek o klauzuli w kontrakcie zawodnika. – W kontrakcie Osimhena nie ma żadnej klauzuli odejścia. To piłkarz gwarantujący ogromny sukces, który będzie służył Galatasaray przez wiele lat. Być może, gdy go kupiliśmy kwota wydawała się wysoka lecz dziś wielu uważa że była niska a jego wartość jest znacznie większa – powiedział prezes.

Zobacz również: Raków wykonał zadanie. Znamy wszystkich półfinalistów Pucharu Polski