Juventus Turyn dopiął swego. Skrzydłowy trafił do Starej Damy

Juventus ogłosił transfer skrzydłowego z OGC Nice. Jeremie Boga dołączył do turyńskiego klubu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2025/26.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Jeremie Boga nowym zawodnikiem Juventusu

Juventus Turyn sfinalizował pierwszy transfer w zimowym oknie. W niedzielne popołudnie włoski gigant oficjalnie poinformował o pozyskaniu Jeremiego Bogi z OGC Nice. 28-letni skrzydłowy dołączył do Bianconerich na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2025/26.

Jak przekazali 36-krotni mistrzowie Włoch w oficjalnym komunikacie, umowa nie obejmuje opłaty za wypożyczenie, jednak zawiera opcję wykupu zawodnika. Kwota ewentualnego transferu definitywnego może wynieść około 5 mln euro. Kontrakt reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej z francuskim klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Dla Bogi jest to powrót do Serie A, którą doskonale zna z wcześniejszych etapów kariery. Przez pięć sezonów występował na włoskich boiskach, reprezentując barwy Sassuolo oraz Atalanty Bergamo. Nowy zawodnik Bianconerich wyróżnia się uniwersalnością. Może występować zarówno na skrzydle, jak i bliżej środka ataku. W bieżącym sezonie rozegrał 20 spotkań w barwach OGC Nice, zdobywając dwie bramki i notując dwie asysty. W przeszłości był również zawodnikiem Chelsea.

Klub z Turynu w ostatnich tygodniach skupiał się głównie na porządkowaniu kadry. Wcześniej potwierdzono m.in. powrót Douglasa Luiza do Aston Villi. Piłkarze Luciano Spalletiego nadal mają szanse na mistrzostwo Włoch, choć dogonić rewelacyjnego Interu Mediolan może być trudno w dalszej części kampanii.