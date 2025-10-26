Juventus rozgląda się za nowym defensorem. Jak się okazuje, turyńczycy wytypowali już cel transferowy. Na ich radarze znalazł się Malo Gusto z Chelsea - informuje "La Gazzetta dello Sport".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Malo Gusto może wzmocnić Juventus

Juventus w obecnym sezonie ma olbrzymie kłopoty. Drużyna prowadzona przez Igora Tudora notuje wstydliwą serię meczów bez zwycięstwa. W ostatnim spotkaniu turyńczycy okazali się gorsi od Realu Madryt w Lidze Mistrzów (0:1). Stara Dama jednak zaprezentowała się bardzo dobrze, co jest dobrym prognostykiem przed niedzielną rywalizacją ligową z Lazio.

Z informacji przekazanych przez „La Gazzettę dello Sport” dowiadujemy się, że Juventus już w styczniowym okienku jest gotowy przeprowadzić niezwykle głośny transfer. Prosto z Chelsea. W kręgu zainteresowań włoskiego zespołu znalazł się Malo Gusto. Francuski defensor jest niezwykle ciekawą opcją dla Starej Damy, która poważnie rozważa ten ruch.

Od kilku tygodni Juventus zmaga się z olbrzymim problemem obsady prawego wahadła. W większości spotkań na tej pozycji występuje Pierre Kalulu, który jest nominalnym stoperem. Igor Tudor ma świadomość, że ta rola jest słabo obsadzona. Nie powinno zatem dziwić poważnie zainteresowanie Malo Gusto.

W obecnym sezonie francuski obrońca wystąpił dziewięciokrotnie w koszulce Chelsea. 22-latek może się pochwalić dwoma asystami. Udało mu się je zaliczyć w meczach przeciwko Bayernowi Monachium w Lidze Mistrzów, a także ostatnie podanie zaliczył w starciu z Liverpoolem.