Juventus jeszcze przed startem sezonu Serie A może wzmocnić atak. Jak się okazuje, o krok od powrotu do Starej Damy jest Randal Kolo Muani. Włosi dogadują ostatnie szczegóły z Paris Saint-Germain - podaje Fabrice Hawkins.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Randal Kolo Muani o krok od powrotu do Juventusu

Juventus już w kolejną niedzielę zainauguruje nowy sezon Serie A. Podopieczni Igora Tudora w pierwszej kolejce zmierzą się na wyjeździe z Parmą Calcio. Stara Dama jest wielką niewiadomą przed rozpoczęciem kampanii. Ciężko stwierdzić, czego można się spodziewać po Bianconerich. Turyńczycy również nie zakończyli jeszcze budowy składu i planują kolejne letnie transfery.

Wkrótce może dobiec końca saga związana z przyjściem nowego napastnika do Juventusu. Z informacji przekazanych przez Fabrice’a Hawkinsa dowiadujemy się, że lada moment do Turynu może wrócić Randal Kolo Muani. Reprezentant Francji uzgodnił już warunki kontraktu z włoskim zespołem. Starej Damie pozostało teraz jedynie dopiąć negocjacje z Paris Saint-Germain.

Randal Kolo Muani, podobnie jak zimą tego roku, trafiłby do Juventusu na zasadzie rocznego wypożyczenia. Tym razem Stara Dama jednak zobowiąże się do definitywnego wykupu Francuza. Kontrakt napastnika wówczas obowiązywałby do 30 czerwca 2030 roku. Wkrótce kibice Bianconerich będą mogli cieszyć się z powrotu 26-latka.

Podczas wypożyczenia Randal Kolo Muani rozegrał 22 spotkania w koszulce Juventusu. Francuz może się pochwalić dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie 10 trafień, a także trzy asysty.