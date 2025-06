Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Gyokeres i Tavares wśród celów Juventusu

Juventus przygotowuje się do kolejnego sezonu pod wodzą Igora Tudora, który przedłużył umowę do 2027 roku z opcją na kolejny sezon. Choć nie zapowiedziano rewolucji kadrowej, planowane są konkretne i przemyślane ruchy, mające zwiększyć konkurencyjność zespołu w obliczu awansu do Ligi Mistrzów.

W centrum uwagi znajduje się przede wszystkim atak – przyszłość Dusana Vlahovicia jest niepewna, a Randal Kolo Muani również może odejść. Klub zamierza również wzmocnić skrzydła, defensywę oraz pozycję za napastnikiem, dostosowując skład do założeń nowego trenera. Nowy dyrektor generalny Damien Comolli już pracuje nad priorytetowymi ruchami.

Strategia jest jasna – główny budżet transferowy ma pochodzić ze sprzedaży piłkarzy. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy Juventus liczy na pozyskanie w ten sposób około 100 milionów euro. W połączeniu z już istniejącym budżetem w wysokości 50–60 milionów, daje to łączną kwotę około 150 milionów euro, którą można przeznaczyć na wzmocnienia.

Wśród piłkarzy, którzy mogą odejść są m.in. Vlahovic (wyceniany na 40 milionów), Douglas Luiz, Kelly, Perin, młody Mbangula, a także wracający z wypożyczeń Rugani i Kostic. Klub rozważy każdą poważną ofertę zgodną z aktualną wyceną zawodnika.

Jeśli chodzi o potencjalne wzmocnienia, Juventus obserwuje Elia Caprilego jako następcę Mattii Perina, choć marzeniem pozostaje Gianluigi Donnarumma. W obronie utrzymuje się zainteresowanie Fikayo Tomorim, natomiast na bokach defensywy celem numer jeden jest Nuno Tavares – szczególnie jeśli Andrea Cambiaso zdecyduje się odejść. W grze są także Ben Chilwell, Emerson Palmieri oraz Martin z Genoi.

W środku pola priorytetem są wysokiej klasy gracze jak Tonali, Frattesi i Ederson, choć ich pozyskanie może być trudne ze względu na koszty. Największe inwestycje Juventus planuje jednak w ataku – po uporządkowaniu sytuacji Vlahovicia Stara Dama zamierza ruszyć po napastnika światowej klasy. Na liście znajdują się m.in. Jonathan David, Victor Osimhen, a przede wszystkim Viktor Gyokeres, który jest głównym celem mimo dużej konkurencji z Premier League.