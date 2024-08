Problemy kadrowe Juventusu przed startem nowego sezonu

Juventus zakończyła okres przygotowawczy do nowego sezonu niedzielną porażką 0:2 z Atletico Madryt, co podkreśla, że zespół wciąż ma wiele do zrobienia przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych. Nowa drużyna Thiago Motty wciąż szuka swojej tożsamości, przekonuje "Calciomercato".