Juventus coraz bliżej transferu gwiazdy Atalanty

Juventus odbył kolejne rozmowy z Atalantą w sprawie transferu Teuna Koopmeinersa. "Sportitalia" donosi, że oba kluby są już o krok od porozumienia, a Holender wkrótce trafi do stolicy Piemontu.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Koopmeiners naciska na transfer do Juventusu

Juventus od wielu tygodni jest łączony z transferem Teuna Koopmeinersa. Holender przez media wskazywany jest jako główne wzmocnienie Starej Damy podczas letniego okienka transferowego. Choć rozmowy z Atalantą toczą się już od pewnego czasu, fani nadal wyczekują oficjalnego potwierdzenia.

W ostatnim czasie mogło się wydawać, że transfer stanął pod znakiem zapytania, ponieważ poważnej kontuzji doznał Gianluca Scamacca. W mediach pojawiły się spekulacje, że Atalanta może zablokować ten transfer, by nie stracić dwóch ważnych zawodników w jednym momencie. Jednak szkoleniowiec La Dei, Gian Piero Gasperini jasno dał do zrozumienia, że ​​klub jest wściekły na zachowanie Bianconerich oraz zawodnika, który odmawiał udziału w treningu, ponieważ chciał przeforsować transfer do Turynu.

Tymczasem Alfredo Pedulla ze “Sportitalia” donosi, że Juventus i Atalanta odbyły kolejną serię rozmów w sprawie transferu Koopmeinersa, aby załagodzić sytuację. La Dea poinformowała Starą Damę, że oczekuje kwoty bliższej 60 milionów euro. Bianconeri wcześniej oferowali 50 milionów euro plus pięć milionów euro w bonusach. Teraz tą ofertę będą musieli nieco podnieść, ale według Pedulli, Juventus zaakceptował żądania Atalanty.

Po sfinalizowaniu transferu Koopmeinersa, Atalanta ruszy po reprezentanta Danii Matta O’Rileya z Celticu, który jest wyceniany na około 30 milionów euro. Do tej pory odrzucono dwie oferty za 23-latka, stając w obliczu konkurencji ze strony Brighton & Hove Albion.

Zobacz również: Liverpool wciąż nie zaproponował gwieździe nowego kontraktu