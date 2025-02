Juventus patrzy w przyszłość. 20-letni defensor na radarze Starej Damy

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Bertola

Juventus monitoruje Bertolę – kolejny transfer do obrony?

Juventus szuka perspektywicznych wzmocnień do linii defensywnej, a jednym z kandydatów jest Nicolo Bertola. 20-letni środkowy obrońca ze Spezii wzbudził zainteresowanie kilku klubów, a według “Sky Sports Italia” jego nazwisko znalazło się na radarze turyńczyków.

Bertola jest wychowankiem Spezii i do tej pory rozegrał 41 spotkań w pierwszym zespole, zdobywając 4 bramki i notując 2 asysty. W sezonie 2022/23 zbierał doświadczenie na wypożyczeniu w Montevarchi w Serie C. Jego kontrakt wygasa w czerwcu, co czyni go atrakcyjną opcją transferową bez konieczności uiszczania opłaty za wykup.

Na utalentowanego defensora uwagę zwrócił również Inter, a niedawno o jego sprowadzenie starało się Cagliari w ramach rozmów dotyczących transferu Gianluki Lapaduli. Juventus może jednak wyprzedzić konkurencję i zapewnić sobie kolejny wartościowy nabytek do defensywy na kolejne sezony.

Głównym rywalem Starej Damy na pewno pozostanie Inter Mediolan. Beppe Marotta słynie z transferów wolnych zawodników, już niejednokrotnie udowadniając, że potrafi wyłowić perełki. Sprowadzenie Bertoli to inwestycja w przyszłość, bowiem młody gracz raczej nie będzie miał szans na grę w podstawowym składzie tych drużyn i prawdopodobnie na sezon lub dwa odszedłby na wypożyczenie, gdzie miałby szansę na regularną grę i zdobycie doświadczenia.