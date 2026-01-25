Juventus bez nowego snajpera? Chiellini zabrał głos

Juventus ostatnio wykazywał zainteresowanie napastnikiem Fenerbahce. Wygląda jednak na to, że ostatecznie Turyńczycy nie pozyskają Marokańczyka. Głos zabrał Giorgio Chiellini.

En-Nesyri nie chce dołączyć do Juventusu

Juventus w trwającej kampanii rywalizuje o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, a także chce namieszać w europejskich pucharach. Pomóc w tym miał nowy napastnik. Tymczasem wygląda na to, że sytuacja się skomplikowała, o czym mówił Giorgio Chiellini w rozmowie ze Sky Sport Italia.

Dyrektor ds. operacji piłkarskich Juventusu skomentował nieudany ruch związany z pozyskaniem napastnika reprezentacji Maroka oraz Fenerbahce – Youssefa En-Nesyriego. Piłkarz odmówił wypożyczenia do turyńskiego klubu, co skłoniło działaczy Bianconerich do zerwania rozmów.

– Rozmawialiśmy z zawodnikiem, który wyraził pewne wątpliwości co do warunków transferu, więc na razie negocjacje są dla nas zakończone. Nie możemy i nie chcemy go od razu kupić. Zobaczymy, co wydarzy się w nadchodzących dniach, czy pojawią się jakieś zmiany lub inne opcje, ale dla nas to już koniec – powiedział Chiellini.

En-Nesyri w tej kampanii wystąpił jak na razie w 25 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich osiem goli i zaliczył jedną asystę. 28-latek trafił do ekipy z Turcji w lipcu 2024 roku z Sevilli. Wcześniej bronił również barw takich klubów jak Leganés czy Málaga.

92-krotny reprezentant Maroka w ostatnim czasie nie mógł narzekać na brak zainteresowania. Zawodnik znajdował się na radarze takich ekip jak Aston Villa, SSC Napoli, Nottingham Forest, Everton, a także klubów z Arabii Saudyjskiej.