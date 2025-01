Juventus nie rezygnuje z piłkarza Milanu. Przygotował nową ofertę po decyzji Araujo

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus przygotowuje ofertę dla Milanu za Fikayo Tomoriego

Juventus wciąż szuka wzmocnienia defensywy po kontuzji Gleisona Bremera. Według “La Gazzetta dello Sport”, po sobotnim meczu Serie A z Rossonerimi, klub z Turynu ma przedstawić nową ofertę za angielskiego obrońcę Milanu, Fikayo Tomoriego.

Bianconeri pierwotnie celowali w Ronalda Araujo z Barcelony. Jednak, jak donosi “Mundo Deportivo”, Blaugrana przekonała Urugwajczyka do pozostania w klubie, zwłaszcza po kontuzji Inigo Martineza, co praktycznie zamknęło drogę do jego transferu. Wobec tego Juventus ponownie kieruje swoją uwagę na Tomoriego.

Angielski obrońca cieszy się zaufaniem nowego trenera Milanu, Sergio Conceicao. Mimo to “Gazzetta” uważa, że oferta Juventusu, opiewająca na 5 milionów euro za wypożyczenie do końca sezonu, z opcją wykupu za 20 milionów euro i dodatkowymi 5 milionami w bonusach, może przekonać Rossonerich do transferu. Taka transakcja przyniosłaby Milanowi znaczący zysk kapitałowy.

“Sky Sports” utrzymuje jednak, że Juventus nadal traktuje Araujo jako priorytet i mógłby zaoferować aż 50 milionów euro za transfer Urugwajczyka w styczniu i nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w tej sprawie. Niezależnie od tego, po którego z tych graczy zwróci się Stara Dama ostatecznie, musi działać szybko ze względu na olbrzymie problemy kadrowe.

