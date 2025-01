Manchester United zmienia plany. Rezygnuje z głośnego transferu

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Harry Maguire

Maguire kluczem do zmiany planów

Manchester United zamierza stopniowo przebudować kadrę, tak aby zawodnicy zostali odpowiednio dobrani do taktyki wprowadzonej przez Rubena Amorima. Formacja z trójką środkowych obrońców i wahadłami wymaga graczy o specyficznej charakterystyce, a Portugalczyk obecnie na Old Trafford nie dostrzega takich wielu. Jednocześnie klub musi zważać na Finansowe Fair Play, dlatego nie może dokonać rewolucji w trakcie jednego okienka. Zimą zamierza sprowadzić nowego napastnika oraz lewego obrońcę.

Do niedawna priorytetem był transfer środkowego defensora, a na liście życzeń nie brakowało nazwisk, za które trzeba zapłacić ogromne sumy. Nastawienie zmieniło się po przybyciu Amorima, który znów postawił na Harry’ego Maguire’a. Anglik radzi sobie ostatnio bardzo dobrze, dlatego przedłużono jego umowę o kolejne dwanaście miesięcy. Obowiązuje teraz do połowy 2026 roku, więc w przyszłym sezonie dalej kibice będą oglądać jego poczynania w ekipie Czerwonych Diabłów.

Nowy kontrakt Maguire’a oznacza, że Manchester United nie będzie w najbliższym czasie naciskał na transfer stopera. Rezygnuje tym samym z pozyskania Jarrada Branthwaite’a, który od miesięcy był łączony z przenosinami na Old Trafford. W trakcie letniego okienka Everton liczył na zarobek w okolicach 70 milionów funtów, co było dla Czerwonych Diabłów przeszkodą nie do przeskoczenia. Teraz mogą skupić się na wzmacnianiu innych pozycji, a do środka obrony sprowadzą mniej znanego zawodnika, który dopiero wchodzi na wysoki poziom i nie będzie kosztował fortuny.