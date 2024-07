fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus zainteresowany trzema zawodnikami

Juventus ma zamiar w sezonie 2024/2025 wrócić na szczyt ligowy Serie A, a ponadto Stara Dama chciałaby namieszać w Lidze Mistrzów. Pomóc w tym ma nowy szkoleniowiec Thiago Motta. Tymczasem we włoskich mediach nie milkną spekulacje dotyczące planów transferowych. Klub z Turynu pozyskał już Douglasa Luiza z Aston Villi i Michele Di Gregorio z Monzy. Ponadto wzmocnił Juve też Khephen Thuram z Nice. La Gazzetta dello Sport przekazała natomiast wieści, że Juventus chce dokonać jeszcze trzy transfery.

Po tym, jak Bianconerim nie udało się pozyskać Riccardo Calafioriego, to wciąż klub szuka posiłków do gry w obronie. Na dzisiaj wydaje się, że priorytetem wydaje się Jean-Clair Todibo. 24-latek to dwukrotny reprezentant Francji. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 35 milionów euro.

Innym kandydatem do gry w szeregach giganta z Serie A jest Teun Koopmeiners. Zawodnik ma być jednym z ważniejszych ruchów dla nowego szkoleniowca Juventusu. Klub z Turynu jest gotowy zaoferować nawet 45 milionów euro za piłkarza. Chociaż Atalanta wyceniła zawodnika na 60 milionów euro.

W ofensywie wielokrotny mistrz Serie A tez chce się poważnie wzmocnić. Na celowniku Starej Damy znajduje się również Jadon Sancho. Angielski piłkarz miałby docelowo w Juventusie zastąpić Federico Chiesę. Chociaż alternatywami są też tacy gracze jak: Mason Greenwood czy Karim Adeyemi.

