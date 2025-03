Tonali wróci do Serie A? Juventus zainteresowany wymianą!

Douglas Luiz może wrócić do Premier League. Juventus nie jest zadowolony z jego formy. W grę wchodzi wymiana z Newcastle United, na mocy której do Turynu trafi włoska gwiazda - informuje "Calciomercato".

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Sandro Tonali

Juventus pozbędzie się transferowego niewypału?

Douglas Luiz za czasów Aston Villi radził sobie znakomicie, a jego nazwisko było łączone z największymi klubami w Europie. Wydawało się, że dołączy do którejś z czołowych ekip Premier League, lecz na hitowy transfer skusił się Juventus. Za Brazylijczyka zapłacił nieco ponad 50 milionów euro, co dla włoskiego klubu było potężną inwestycją. Na boiskach Serie A Luiz jednak kompletnie sobie nie radzi, dlatego po zaledwie kilku miesiącach pojawił się temat jego odejścia. W tej chwili ma jeszcze dużą wartość rynkową, więc Stara Dama mogłaby odzyskać znaczną większość zapłaconej za niego kwoty.

Thiago Motta traktuje 26-latka jako głębokiego rezerwowego, o czym świadczy statystyka zaledwie 800 minut spędzonych na murawie we wszystkich rozgrywkach. “Calciomercato” informuje, że brazylijski pomocnik może tego lata wrócić do Premier League. W grę wchodzi transfer do Newcastle United na bardzo ciekawych zasadach. Juventus jest bowiem zainteresowany wymianą, w ramach której do Turynu przeniósłby się Sandro Tonali. Byłoby to olbrzymie wzmocnienie.

Tonali gra na Wyspach Brytyjskich od lipca 2023 roku. Wówczas Milan zdecydował się go sprzedać do Newcastle United. Sam zawodnik nie był ponoć przekonany do tego ruchu i preferował pozostanie w rodzimym kraju. W kuluarach mówi się, że gra dla Srok nie jest spełnieniem jego marzeń, dlatego przy satysfakcjonującej ofercie rozważyłby powrót do Włoch. Juventus jest gotowy dopłacić, byle tylko sprowadzić Tonaliego.