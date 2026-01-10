Juventus będzie miał rywala w walce o głośny transfer wewnątrz Serie A. Lazio również interesuje się Danielem Maldinim z Atalanty Bergamo. Biancocelesti już rozpoczęli rozmowy w sprawie transakcji - informuje "Calciomercato".

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Atalanty

Juventus i Lazio rywalizują o Daniela Maldiniego

Juventus aktywnie pracuje w zimowym okienku transferowym, aby odpowiednio wzmocnić skład. Stara Dama ma też na uwadze, że wkrótce może pojawić się na ich stole kosmiczna oferta za Kenana Yildiza. Turyńczycy przygotowują się na ten moment i zaczęli rozglądać się za następcą Turka. Na ich liście życzeń znalazł się m.in. Daniel Maldini z Atalanty Bergamo.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje przekazuje nam serwis „Calciomercato”. Otóż Juventus będzie miał poważnego konkurenta w walce o transfer Daniela Maldiniego. Reprezentant Włoch znalazł się również w kręgu zainteresowań Lazio. Rzymianie chcą uprzedzić konkurencję i już rozpoczęli rozmowy z Atalantą Bergamo.

Przyszłość Daniela Maldiniego na Gewiss Stadium jest w zasadzie skreślona. Zawodnik nie znajduje się w planach klubów i sam on również chce zmienić otoczenie. Patrząc na ostatnią formę skrzydłowego, to dość zaskakujące, że zgłasza się po niego zarówno Juventus jak i Lazio. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje syn legendarnego Paolo.

Daniel Maldini w obecnym sezonie 11-krotnie pojawił się na boisku w koszulce Atalanty Bergamo. Włoch nie ma na koncie trafienia, ale może pochwalić się jedną asystą. Zaliczył ją w rywalizacji przeciwko Genoi w Pucharze Italii.