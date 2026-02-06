Juventus idzie po nowego napastnika. Trzech kandydatów na liście życzeń

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Osimhen, Kolo Muani i Mateta – ich rozważa Juventus

Juventus latem ubiegłego roku sprowadził dwóch nowych napastników. W pierwszej kolejności na zasadzie wolnego transferu do zespołu dołączył Jonathan David. Kanadyjczyk nie spełnia jak na razie pokładanych w nim nadziei. W 22 meczach w lidze zdobył tylko 5 goli i zaliczył 4 asysty. Pod koniec okienka wypożyczyli także Luisa Opendę, który w 19 spotkaniach zdobył tylko jedną bramkę.

W Turynie panuje przekonanie, że potrzebny jest nowy napastnik. O konkretny profil „dziewiątki” poprosił sam Luciano Spalletti, czyli szkoleniowiec Starej Damy. Włoski taktyk chce snajpera z wysokiej półki, który jest silny fizycznie.

Z informacji Tuttosport wynika, że Juventus przychylił się do prośby trenera i jest gotów przeznaczyć część budżetu na wzmocnienie ataku. Co więcej, źródło przedstawiło trzech konkretnych kandydatów, którzy znaleźli się na liście życzeń Turyńczyków. Pierwsza z nich, a zarazem najważniejsza to Victor Osimhen. Wyciągnięcie reprezentant Nigerii z Galatasaray może nie być łatwe, więc wskazano także dwie alternatywy. W grę wchodzi ponowne wypożyczenie Randala Kolo Muaniego, czyli zawodnika Tottenhamu.

Oprócz francuskiego piłkarza wspomniano również o Jean Philippe Mateta. W jego przypadku warto dodać, że był blisko Milanu w styczniu. Przyleciał nawet do Mediolanu na badania medyczne, ale nie przeszedł testów ze względu na kontuzję kolana.