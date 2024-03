fot. Imago/Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Pierre-Emile Hojbjerg

Pierre-Emily Hojbjerg będzie mógł latem opuścić Tottenham

Duńczyk w obecnym sezonie jest tylko rezerwowym, co mu nie wystarcza

Koguty wyceniły swojego piłkarza na 20 milionów euro

Pomocnik Tottenhamu wyceniony. Włosi zapowiadają walkę

Po zmianie trenera Pierre-Emile Hojbjerg stracił swój status w Tottenhamie. Ange Postecoglou woli stawiać na innych piłkarzy, a z Duńczyka uczynił tylko rezerwowego. Choć regularnie wchodzi on na boisko, nie stanowi już o sile środka pola, jak jeszcze chociażby w poprzednim sezonie. Skłania go to do zmiany otoczenia.

Temat transferu Hojbjerga przewijał się w mediach już zimą. Wśród potencjalnych kierunków w większości wymieniano Serie A, gdzie poważne zainteresowanie wykazywał Juventus, który nie mógł korzystać z zawieszonego Paula Pogby. Transakcja nie doszła jednak do skutku, gdyż Tottenham nie chciał osłabiać się w trakcie sezonu.

Latem Hojbjerg będzie miał szansę na dołączenie do nowej ekipy. Gotowość do transferu deklaruje nie tylko Juventus, bowiem powalczy o niego również Napoli, które na pewno straci Piotra Zielińskiego. Duńczyka na liście życzeń ma ponadto Atletico Madryt.

Koguty wyceniły swojego pomocnika na 20 milionów euro. To kwota, z którą włoskie kluby zdecydowanie mogą się zmierzyć.

