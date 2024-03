Bayern Monachium stara się przekonać Joshuę Kimmicha do podpisania nowej umowy. Nie będzie o to łatwo, gdyż Niemcem interesują się kluby z Premier League.

fot. Imago/Sven Simon Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Bayern Monachium próbuje dogadać się z Joshuą Kimmichem

Sytuacja kontraktowa Niemca przykuwa zainteresowanie Anglików

Kimmich od pewnego czasu pozostaje w konflikcie z Thomasem Tuchelem

Kimmich na radarze angielskich gigantów. Bayern może stracić lidera

Joshua Kimmich nie wyklucza opcji, która wiąże się z opuszczeniem Bayernu Monachium w trakcie nadchodzącego lata. Niemiecki zawodnik przeżywa trudne chwile, za co w głównej mierze odpowiada Thomas Tuchel, z którym jest skonfliktowany. Fakt, że szkoleniowiec zakończy swoją pracę po sezonie niewiele zmienia, gdyż Kimmich najpierw chce poznać nazwisko jego następcy, a dopiero później podejmie decyzję w sprawie przyszłości.

Bayern obawia się, że utraci swojego lidera za darmo. Jego kontrakt obowiązuje tylko do połowy 2025 roku. Obie strony prowadzą rozmowy, ale nie są nawet blisko ich sfinalizowania. To budzi zainteresowanie ze strony czołowych angielskich ekip, jakich jak Manchester City, Liverpool czy Arsenal. Widzą one Kimmicha w swoich szeregach i zamierzają latem po niego ruszyć.

Jeśli tak się stanie, niemiecki pomocnik będzie mógł wykorzystać w negocjacjach znacznie więcej argumentów. Wcześniej łączono go z FC Barceloną oraz Paris Saint-Germain. Jeśli latem pojawi się możliwość sprowadzenia go za promocyjną kwotę, te kluby z pewnością dołączą do batalii o jego podpis.

