Juventus i Fabio Miretti mogą zakończyć współpracę. Włoski pomocnik stał się celem transferowym Lazio. Koszt sprowadzenia 22-latka może wynieść nawet 25 milionów euro - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Juventus w trwjącym sezonie przeszedł trudną drogę. Stara Dama bardzo źle rozpoczęła sezon, przez co z pracą w zespole pożegnał się Igor Tudor. Dziś na stanowisku trenera turyńczyków zasiada Luciano Spalletti, który dał drużynie nowe życie. Bianconeri obecnie prezentują bardzo wysoką formę i poważnie włączyli się w walce o mistrzostwo Italii.

Tymczasem dziennik „La Gazzetta dello Sport” przekazuje, że kadra Juventusu może się uszczuplić. Duży znak zapytania pojawia się przy nazwisku Fabio Mirettiego. Włoski pomocnik może zmienić klub wewnątrz Serie A. 22-latek znalazł się w kręgu zainteresowań Lazio, które niezwykle poważnie traktuje postać zawodnika urodzonego w Pinerolo.

Lazio jednak będzie musiało sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Fabio Mirettiego. Wspomniane źródło zdradza, że Włoch jest wyceniany na 25 milionów euro. Biancocelesti oczywiście będą w stanie wydać taką gotówkę, ponieważ właśnie zakończył się ich zakaz transferowy. Czas pokaże, czy 22-latek finalnie zawita do stolicy Włoch.

Fabio Miretti nie odgrywa znaczącej roli w Juventusie. W obecnym sezonie Włoch rozegrał 10 spotkań w koszulce Starej Damy. Pomocnik ma na koncie jedną asystę, którą udało mu się zaliczyć w meczu przeciwko Bodo/Glimt w rozgrywkach Ligi Mistrzów.