Juventus dostał zielone światło od mistrza świata. Teraz czas na decyzję

Juventus znalazł się w ciekawym momencie rozmów transferowych. Według Calciomercato Guido Rodriguez wyraził gotowość do przenosin do Turynu już w styczniu, lecz Bianconeri wciąż nie podjęli ostatecznego kroku.

Juventus analizuje opcję wzmocnienia środka pola zimą

Juventus uważnie monitoruje sytuację Guido Rodrigueza, który obecnie występuje w West Ham. Argentyński pomocnik ma za sobą trudny okres w Premier League, co znacząco obniżyło jego pozycję w klubowej hierarchii. To właśnie ta okoliczność otworzyła realną drogę do transferu i przyciągnęła uwagę działaczy z Turynu.

Według La Gazzetta dello Sport Rodriguez od dawna znajduje się na liście obserwowanych zawodników. To piłkarz typowo defensywny, grający przed linią obrony. Charakteryzuje go dyscyplina taktyczna, spokój w rozegraniu oraz bardzo dobra ocena sytuacji na boisku. W Argentynie bywa zestawiany z Sergio Busquetsem, co dobrze oddaje jego profil i potencjalną rolę w środku pola Juventusu.

Kontrakt Argentyńczyka obowiązuje do czerwca 2026 roku. To sprawia, że już zimą mógłby być dostępny za stosunkowo niewielką kwotę. Calciomercato podaje, że sam zawodnik jest zdecydowany na transfer i chętnie dołączy do Starej Damy. Na razie jednak Juventus zachowuje ostrożność i wstrzymuje się z finalną decyzją.

Pomocnik urodził się w 1994 roku i posiada bogate doświadczenie reprezentacyjne. W barwach Argentyny rozegrał 30 spotkań i sięgnął po mistrzostwo świata w 2022 roku. Ma także na koncie triumfy w Copa America w 2021 i 2024 roku. Ostatni raz wystąpił w kadrze narodowej w czerwcu ubiegłego roku.

Najlepszy etap kariery klubowej Rodriguez przeżywał w Realu Betis. Był tam jednym z liderów zespołu i kluczową postacią drugiej linii. Przenosiny do Anglii nie przyniosły jednak oczekiwanego efektu. W West Ham jego rola stopniowo malała, a w ostatnich dwóch sezonach zanotował niewiele występów.

