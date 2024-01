IMAGO / MarcoxAlpozzi / LaPressex Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Pedro Felipe gra na pozycji defensora

Juventus wygrał wyścig o tego zawodnika

Transfer ma zostać sfinalizowany we wtorek

Zdolny Brazylijczyk trafi do Juventusu

Dziennikarz Fabrizio Romano informował w poniedziałek, że Pedro Felipe przeniesie się do Starej Damy na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 2 miliony euro. Goal.com potwierdziło natomiast, że Juventus dopiął już wszelkich formalności, a piłkarz jest w drodze do Turynu.

Urodzony w 2004 roku zawodnik przejdzie we wtorek testy medyczne, po czym złoży podpis pod kontraktem. Wóczas pojawi się też oficjalny komunikat w tej sprawie.

19-latek nie miał okazji zadebiutować w pierwszej drużynie Palmeiras. Nie zanosi się też na to, by miał prędko zadebiutować we włoskiej Serie A. Wszystko wskazuje na to, że Stara Dama wyśle go na razie do zespołu z trzeciej ligi.

