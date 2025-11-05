Juventus chce wymiany z Interem Mediolan! To byłoby duże zaskoczenie

Juventus rozważa zimową wymianę pomocników z Interem. Według dziennikarza Paolo Bargiggi w grę wchodzi wypożyczenie Davide Frattesiego w zamian za Manuela Locatellego.

Juventus zaskoczył pomysłem na wymianę piłkarzy z Interem

Davide Frattesi znalazł się na radarze Juventusu, który planuje odświeżenie środka pola. Pomysł zakłada wymianę z Interem, w ramach której do Mediolanu trafiłby Manuel Locatelli, a wcześniej wspomniany Frattesi do Turynu – wszystko w ramach wypożyczenia. Obaj zawodnicy mają podobny profil i niemal identyczne warunki kontraktowe, bo zarabiają po 3 miliony euro netto rocznie i są związani z klubami do czerwca 2028 roku.

Frattesi trafił do Interu latem 2023 roku z Sassuolo za 31,4 miliona euro plus bonusy i procent od przyszłej sprzedaży. 25-letni pomocnik wciąż czeka na pierwszego gola lub asystę w tym sezonie, w którym rozegrał łącznie dziewięć spotkań – siedem w Serie A i dwa w Lidze Mistrzów. W barwach Nerazzurrich uzbierał już 98 występów, 15 bramek i 9 asyst, a jego wartość wciąż rośnie.

Z kolei Locatelli, rok starszy od Frattesiego, występuje w Juventusie od 2021 roku, również po transferze z Sassuolo. W barwach Bianconerich rozegrał 196 spotkań, zdobył 6 bramek i zaliczył 15 asyst. Choć jest kluczowym zawodnikiem środka pola, w Turynie rośnie przekonanie, że drużynie potrzebne jest odświeżenie.

Proponowana wymiana mogłaby przynieść korzyści obu stronom. Juventus zyskałby zawodnika o większej dynamice i ofensywnym zacięciu, natomiast Inter mógłby wzmocnić organizację gry w środku pola dzięki doświadczeniu Locatellego.

Na razie żadna ze stron nie potwierdziła rozmów, ale temat budzi coraz większe zainteresowanie we Włoszech. Jeśli negocjacje ruszą, będzie to jedna z najciekawszych operacji zimowego okna transferowego.

