Juventus chce gwiazdę Bayernu Monachium. To będzie transferowy hit

Juventus Turyn planuje transfer Serge'a Gnabry’ego z Bayernu Monachium - podaje "La Gazzetta dello Sport". Napastnik będzie dostępny latem 2026 roku za darmo.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Serge Gnabry może dołączyć do Juventusu

Juventus Turyn rozczarowuje w bieżącym sezonie Serie A. Po 11. kolejce drużyna Luciano Spallettiego zajmuje szóstą pozycję w tabeli. W trzech ostatnich meczach ligowych Bianconeri zdobyli siedem punktów. Jednym z priorytetów klubu na przyszły rok jest pozyskanie bramkostrzelnego napastnika.

Na liście życzeń turyńskiego klubu znalazł się Serge Gnabry, którego kontrakt z Bayern Monachium wygasa z końcem sezonu. Według doniesień włoskiego dziennika „La Gazzetta dello Sport”, Juventus niedawno zwrócił się do mistrza Niemiec z zapytaniem o możliwość transferu 30-latka. Zawodnik wciąż nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości w Bundeslidze.

Jednak negocjacje utknęły w martwym punkcie z powodu wysokich żądań płacowych Gnabry’ego, które znacząco utrudniają osiągnięcie porozumienia. Nie wiadomo, czy napastnik zdecyduje się na odejście z Monachium po zakończeniu sezonu. Niemiecki klub rozważa jednak zaoferowanie dwuletniego kontraktu.

Gnabry w 15 meczach w tym sezonie zdobył cztery bramki i zanotował cztery asysty. Napastnik dołączył do Bayernu w 2017 roku z Werderu Brema, a wcześniej reprezentował barwy takich klubów, jak Arsenal czy West Bromwich Albion. Jego doświadczenie w topowych ligach i wszechstronność czynią go atrakcyjnym celem dla Juventusu.