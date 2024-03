Juve chce uprzedzić Barcelonę w sprawie defensora

Juventus zamierza pozyskać Mario Hermoso, któremu latem wygaśnie kontrakt z Atletico Madryt. Działacze Starej Damy liczą na to, że uprzedzą Barcelonę, która także myśli o pozyskaniu tego zawodnika.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Mario Hermoso

Mario Hermoso odchodzi z Atletico

Latem wygasa jego umowa z klubem

Piłkarza chcą pozyskać Juventus i Barcelona

Hermoso z opcją gry w Serie A

Jak donosi Mundo Deportivo, działacze Juventusu są gotowi zaoferować piłkarzowi 3-letnią umowę. Trafiłby tym samym do nowego klubu bez kwoty odstępnego. Nie zanosi się bowiem na to, by Mario Hermoso miał przedłużyć swój kontrakt z Atletico Madryt.

Środkowy defensor może jednak przebierać w ofertach. 28-latkiem poważnie interesuje się też Barcelona. W przypadku przenosin na Camp Nou Mario Hermoso miałby walczyć o skład na lewej stronie defensywy z Alejandro Balde. Dzięki swojej wszechstronności mógłby grywać także naśrodku defensywy.

Hermoso jest graczem Atletico od lipca 2019 roku. Trafił tam z Espanyolu. W tym sezonie wystąpił w 32 spotkaniach dla ekipy Diego Simone.