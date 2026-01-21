Alvarez gotowy na nowe wyzwanie. Barcelona ma konkurencję

Julian Alvarez jest otwarty na podjęcie nowego wyzwania w letnim okienku transferowym. Sytuację argentyńskiego napastnika bacznie monitorują FC Barcelona, Chelsea oraz PSG - wynika z informacji podanych przez brytyjską gazetę Daily Mail.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Barcelona, Chelsea oraz PSG zabiegają o Juliana Alvareza

Julian Alvarez uchodzi dziś za jednego z najlepszych napastników w Europie. 25-letni Argentyńczyk występuje obecnie w Atletico Madryt, lecz mimo wysokiej formy nie zdołał jeszcze sięgnąć po żadne trofeum z ekipą Los Rojiblancos. Taki stan rzeczy zaczyna frustrować snajpera, który był przyzwyczajony do regularnych sukcesów.

Wcześniej świętował bowiem wiele triumfów z Manchesterem City, River Plate oraz reprezentacją Argentyny. W Madrycie pełni ważną rolę w układance Diego Simeone, ale brak walki o najwyższe cele może sprawić, że Alvarez zacznie poważnie rozważać zmianę otoczenia po zaledwie dwóch kampaniach spędzonych w lidze hiszpańskiej.

Jak informuje brytyjski dziennik „Daily Mail”, Alvarez jest otwarty na podjęcie nowego wyzwania już w letnim okienku transferowym. Mierzący 170 centymetrów napastnik z pewnością nie będzie narzekał na małe zainteresowanie.

Według przytoczonej wyżej gazety o jego podpis rywalizują FC Barcelona, Chelsea oraz Paris Saint-Germain. Duma Katalonii widzi w nim potencjalnego następcę Roberta Lewandowskiego, choć musiałaby wyłożyć na stół kwotę przekraczającą 100 milionów euro, aby przekonać Atletico do sprzedaży swojej gwiazdy.

Julian Alvarez trafił do drużyny Los Colchoneros latem 2024 roku po bardzo udanym okresie w Manchesterze City, z którym zdobył m.in. dwa mistrzostwa Premier League, Puchar Anglii oraz Ligę Mistrzów. Z reprezentacją Argentyny sięgnął natomiast po mistrzostwo świata w 2022 roku, odgrywając kluczową rolę w ekipie Lionela Scaloniego. W barwach madryckiego klubu rozegrał dotąd 84 spotkania, w których strzelił 40 goli i zanotował 13 asyst, potwierdzając swoją klasę pomimo braku trofeów.