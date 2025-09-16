Juan Mata znalazł nowy klub. Gwiazdor chce walczyć o trofea

Juan Mata znalazł nowy zespół. Były zawodnik Manchesteru United czy Chelsea podpisał z klubem umowę do końca czerwca 2026 roku.

Australian Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Juan Mata

Juan Mata zagra w Melbourne Victory

Juan Mata niedawno opuścił Western Sydney Wanderers, gdzie nie miał miejsca w pierwszej jedenastce. W barwach tego zespołu rozegrał 23 mecze, ale tylko siedem razy zaczynał w wyjściowym składzie. Zdobył jedną bramkę oraz trzy asysty.

Hiszpan od lipca był bez klubu, ale teraz mu się dołączyć do innego zespołu A-League. Nową drużyną 37-latka zostało Melbourne Victory FC. Zawodnik liczy, że tym razem będzie miał szansę na regularną grę.

Piłkarz ma nadzieję, że trener Arthur Diles obdarzy go zaufaniem i pod jego wodzą chce w nadchodzącym sezonie walczyć z zespołem o trofea.

Pomocnik jest bez wątpienia jedną z największych gwiazd w historii ligi australijskiej. W przeszłości zdobył mistrzostwo świata w 2010 roku i mistrzostwo Europy w 2012 roku z reprezentacją Hiszpanii. W karierze klubowej sięgał po m.in. Ligę Mistrzów czy Puchary Anglii w barwach Chelsea oraz Manchesteru United. Grał także w Turcji i Japonii.

W zeszłym sezonie Melbourne Victory było bliskie wygrania mistrzostwa Australii, jednak w finale fazy pucharowej klub musiał uznać wyższość derbowego rywala Melbourne City.

Juan Mata chce więc walczyć o ten triumf w kolejnym sezonie. Może on pomóc zespołowi ze względu na swoje ogromne doświadczenie. Klub liczy, że hiszpański gwiazdor nie tylko pokaże swoją jakość na boisku, ale także będzie dodatkowym wsparciem dla młodszych zawodników.

