Cuadrado nie ma dość. Weteran o krok od nowego klubu

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Juan Cuadrado

Juan Cuadrado blisko Pisy

Juan Cuadrado zaliczył przygodę w wielu czołowych zespołach Serie A. Kolumbijski weteran reprezentował barwy Fiorentiny, Juventusu, Interu Mediolan oraz Atalanty Bergamo. To właśnie w drużynie La Dei ostatnio występował 37-latek. Nie była to udana przygoda. Zawodnik często miewał problemy zdrowotne, przez co klub postanowił nie przedłużać z nim wygasającej umowy.

Dziś Juan Cuadrado jest zawodnikiem bez klubu. Wkrótce jednak to się zmieni. Nicolo Schira poinformował, że wkrótce 116-krotny reprezentant Kolumbii znajdzie pracodawcę. Przyszłość doświadczonego zawodnika wciąż będzie pisana w Serie A. 37-latek jest bowiem o krok od zostania graczem Pisy. Jego umowa z beniaminkiem włoskiej ekstraklasy będzie obowiązywała przez najbliższy rok.

Pisa dotychczas nie imponowała pracą na rynku transferowym. Ale w ostatnich dniach beniaminek Serie A ruszył do ataku. Udało im się już sprowadzić Michela Aebischera z Bologni, a wkrótce dołączy do niego Juan Cuadrado. Niewątpliwie przyjście Kolumbijczyka odbije się szerokim echem na Stadio Romeo Anconetani.

Juan Cuadrado w minionym sezonie rozegrał 32 spotkania w koszulce Atalanty Bergamo. Weteran nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może pochwalić się czterema asystami. Trzy z nich udało mu się zaliczyć w rozgrywkach Serie A.