Josep Guardiola ma kontrakt z Man City do końca sezonu i na dzisiaj nie zapowiada, aby podpisał nową umowę. CalcioMercato.com wskazało kluby z Serie A, mogące zatrudnić Hiszpana.

Serie A może być ciekawym wyzwaniem dla Josepa Guardioli

Josep Guardiola w trakcie swojej trenerskiej kariery osiągnął już spektakularne sukcesy z klubem hiszpańskim, niemieckim i angielskim. Tak naprawdę ciekawym wyzwaniem dla doświadczonego szkoleniowca mogłaby być w Europie jeszcze tylko praca w Ligue 1 lub Serie A. Tymczasem serwis CalcioMercato.com zaczął zastanawiać, jakie kluby mogłyby sobie pozwolić na zatrudnienie Guardioli we Włoszech.

Spekulacje dotyczące przyszłości Hiszpana w Man City podsyciły też informacje o tym, że Txiki Begiristain po sezonie kończy przygodę z klubem z Etihad Stadium po 12 latach. Jego następcą zostanie Hugo Viana. Czy będzie współpracował z Guardiolą? Trudno jednoznacznie stwierdzić.

W mediach nie brakuje różnego rodzaju doniesień dotyczących kolejnego miejsca pracy dla byłego trenera Bayernu Monachium. Popularny włoski serwis piłkarski wyklucza na dzisiaj opcje takie jak SSC Napoli i Juventus. Oba kluby dopiero co zatrudniły nowych trenerów, kolejno Antonio Conte i Thiago Mottę, więc można przypuszczać, że mają być to długofalowe projekty.

Na pewno bardziej skłonne do zatrudnienia nowego trenera z uznanym nazwiskiem mogą być natomiast ekipy z Mediolanu. AC Milan jest na dzisiaj dowodzony przez Paulo Fonsekę, a Inter przez Simone Iznaghiego. Chociaż szkoleniowcy mają porozumienia z klubami obowiązujące do 2026 roku, to niczego w ich przypadku nie można być pewnym.

Kłopotem jednak przy zatrudnieniu trenera pokroju Guardioli mogą być jego zarobki. Nawet jeśli Hiszpan zdecydowałby się na znaczną obniżkę. Guardiola w Premier League może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 23 milionów euro na sezon. Tymczasem najlepiej opłacany szkoleniowiec we Włoszech inkasuje rocznie 10 milionów euro już wraz z bonusami. Mowa o Conte z Napoli.

