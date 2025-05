Jonathan Tah bliżej giganta. Barcelona może stracić cel transferowy

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jonathan Tah

Bayern Monachium przyspiesza w sprawie transferu Jonathana Taha

FC Barcelona obserwuje już od dłuższego czasu rozwój Jonathana Taha, który ma za sobą znakomity sezon pod wodzą Xabiego Alonso w Bayerze Leverkusen. Niemiecki stoper znajduje się na celowniku czołowych klubów, ale to Bayern Monachium wydaje się być najbliżej dopięcia transferu.

Jak informuje Fabrizio Romano, mistrzowie Niemiec złożyli już konkretną ofertę i naciskają na szybkie osiągnięcie porozumienia. Dla Dumy Katalonii to bolesny rozwój sytuacji. Według doniesień medialnych, Tah miał wcześniej wyrazić gotowość do przenosin do Hiszpanii, a nawet osiągnąć wstępne porozumienie z Barceloną. Mimo to, realia finansowe skutecznie blokują finalizację rozmów.

Katalończycy wciąż mierzą się z poważnymi ograniczeniami narzuconymi przez Finansowe Fair Play i nie może rejestrować nowych zawodników bez wcześniejszych sprzedaży. Warto zauważyć, że w kadrze znajduje się już kilku stoperów – Ronald Araujo, Jules Kounde, Andreas Christensen, Inigo Martinez czy Pau Cubarsi – co sprawia, że zarząd nie chce podejmować pochopnych decyzji.

Hansi Flick jest dużym orędownikiem transferu Taha na Camp Nou, z którym współpracował w reprezentacji Niemiec. Zna jego atuty, ceni stabilność, jaką wnosi do linii defensywnej, oraz mentalność lidera. Problem w tym, że niemiecki szkoleniowiec nie ma bezpośredniego wpływu na sytuację kadrową i finansową klubu.