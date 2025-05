Bayern przechytrzy Barcelonę? Prowadzi w wyścigu o gwiazdora

Jonathan Tah, który był poważnie łączony z Barceloną, w tym momencie jest bliski dołączenia do Bayernu Monachium - podaje Christian Falk z niemieckiej gazety BILD.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Jonathan Tah o krok od Bayernu Monachium

Jonathan Tah podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie dostępny jako wolny agent. 29-letni stoper zgodnie z zapowiedziami nie przedłużył wygasającej umowy z Bayerem Leverkusen. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że środkowy obrońca przeprowadzi się do Barcelony. Strony prowadziły zaawansowane negocjacje, ale wszystko wskazuje na to, iż mierzący 195 centymetrów defensor ostatecznie nie wzmocni szeregów drużyny dowodzonej przez Hansiego Flicka.

Nowym faworytem w wyścigu o sprowadzenie 35-krotnego reprezentanta Niemiec jest bowiem Bayern Monachium – donosi Christian Falk z niemieckiej gazety „BILD”. Włodarze mistrza Bundesligi robią wszystko, co w ich mocy, żeby przekonać 29-latka do przenosin na Allianz Arenę. Sam piłkarz również skłania się ku przeprowadzce do Bayernu Monachium, ponieważ FC Barcelona nie jest w stanie zapewnić mu błyskawicznej rejestracji, z uwagi na ciągnące się od dawna problemy finansowe.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Środkowy obrońca z powodzeniem występował w barwach ekipy Aptekarzy od lipca 2015 roku, kiedy przeniósł się na BayArenę za 9,5 miliona euro z HSV. W zakończonym sezonie Jonathan Tah rozegrał 48 spotkań, strzelił 4 gole i zaliczył 1 asystę. Przypomnijmy, że w poprzedniej kampanii niemiecki stoper pomógł Bayerowi Leverkusen wygrać Bundesligę oraz Puchar Niemiec. Wartość rynkowa urodzonego w Hamburgu zawodnika wynosi około 30 milionów euro. Przyszłość defensora wyjaśni się już w nadchodzących tygodniach.