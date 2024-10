Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Johnny Cardoso

Johnny Cardoso na radarze Milanu

AC Milan wygląda poniżej oczekiwań na początku obecnego sezonu. Drużynę Rossonerich nie oszczędzają kontuzje, a z powodu urazu pauzuje obecnie m.in. Ismael Bennacer, który nie będzie do dyspozycji Paulo Fonseki przez jeszcze kilka miesięcy. Dlatego włodarze mediolańskiego giganta są zmuszeni dokonać wzmocnienia linii środkowej w najbliższym styczniowym okienku transferowym.

Jak podaje Ekrem Konur w mediach społecznościowych, jednym z kandydatów do zastąpienia algierskiego pomocnika we włoskim zespole jest Johnny Cardoso. 23-letni Amerykanin na co dzień występuje w Realu Betis, którego koszulkę z powodzeniem przywdziewa od stycznia 2024 roku.

Siedemnastokrotny reprezentant Stanów Zjednoczonych przeprowadził się do hiszpańskiego klubu za około 6 milionów euro z brazylijskiego Internacionalu. Do tej pory Johnny Cardoso w barwach hiszpańskiego Realu Betis rozegrał łącznie 27 meczów, w których strzelił 1 gola i zaliczył 5 asyst.

Defensywny pomocnik z miejsca stał się kluczowym piłkarzem ekipy prowadzonej przez Manuela Pellegriniego, a jego świetna forma nie umknęła uwadze europejskich gigantów, o czym świadczy zainteresowanie ze strony Milanu. Co ciekawe, 23-latek na San Siro dzieliłby szatnię ze swoim rodakiem – Christianem Pulisicem.

Rossoneri po siedmiu kolejkach Serie A uzbierali zaledwie 11 punktów, przez co zajmują odległe 6. miejsce w ligowej tabeli. Ich ambicje są oczywiście zdecydowanie większe.