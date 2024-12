Radomiak sprzedał skrzydłowego do MLS. Spory zarobek

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Joao Peglow

Oficjalnie: Joao Peglow przechodzi do DC United

DC United poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Joao Peglowa z Radomiaka Radom. Lewy napastnik po pozytywnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą trzyletnim kontraktem, z opcją przedłużenia umowy o kolejny sezon. Kwota tej transakcji wyniosła około 600 tysięcy euro, więc klub z PKO BP Ekstraklasy zanotował spory zarobek.

Lukas Podolski: Górnik musi mieć plan B [WIDEO]

Ta transakcja zostanie formalnie sfinalizowana 1 stycznia 2025 roku, gdy w Stanach Zjednoczonych otworzy się zimowe okienko transferowe. Joao Peglow występował w koszulce drużyny Zielonych od marca 2024 roku, kiedy przeprowadził się na Stadion im. Braci Czachorów na zasadzie wolnego transferu z Internacionalu, gdzie zawodnik stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Bilans brazylijskiego skrzydłowego w Radomiaku Radom nie robi większego wrażenia – 27 meczów, 1 bramka i 2 asysty.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach ekipę z województwa mazowieckiego opuści również Leonardo Rocha. Szymon Janczyk z portalu “Weszło” informował, że 27-letni napastnik jest o krok od przeprowadzki do Rakowa Częstochowa, przez co nie zagrał w ostatnim spotkaniu Radomiaka Radom ze Śląskiem Wrocław (2:1). Zatem włodarze Zielonych będą musieli wzmocnić formację ofensywną. Obecnie zespół Bruno Baltazara zajmuje 12. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy.