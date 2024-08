Joao Cancelo zmienia klub, wiadomo ile Man City zarobi

fot. Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Joao Cancelo trafi do Al-Hilal z Manchesteru City

Joao Cancelo to zawodnik, który w poprzedniej kampanii reprezentował barwy FC Barcelony. Portugalczyk wkrótce natomiast zacznie nowy etap w swojej karierze, broniąc barw jednej z ekip z ligi saudyjskiej po rozstaniu z Manchesterem City. Sky Sports przekazał informacje o kulisach porozumienia.

Joao Cancelo dołączy do Al-Hilal. Do klubu z Bliskiego Wschodu zawodnik ma trafić za kwotę bliską 25 milionów euro. Tym samym ta suma jest o wiele niższa, niż ta, na którą klub z Etihad Stadium wycenił zawodnika, gdy chciała go pozyskać FC Barcelona. Man City wówczas oczekiwał za piłkarza 60 milionów euro. Joao Cancelo ma podpisać kontrakt do 2027 roku, o czym donosi Fabrizio Romano.

Nowe wyzwanie przed Portugalczykiem

Al-Hilal dzięki sfinalizowaniu transferu z udziałem reprezentanta Portugali chce namieszać nie tylko w rozgrywkach krajowych, ale też międzynarodowych. Niewykluczone, że to ma być krok, mający mieć znaczenie przy walce o trofeum na Klubowych Mistrzostwach Świata, które odbędą się latem przyszłego roku.

Joao Cancelo to 30-latek, który ma na swoim koncie 58 występów w reprezentacji Portugalii. Ciekawe jest to, że nie tylko Al-Hilal chciało pozyskać piłkarza, mając na myśli kluby z Arabii Saudyjskiej. Zawodnik był też łączony z Al-Ahli.

W tym sezonie Joao Cancelo nie rozegrał jeszcze spotkania. Tymczasem w poprzedniej kampanii Portugalczyk wystąpił w 32 spotkaniach, notując w nich 2 trafienia i cztery asysty.

