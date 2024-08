fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Arda Guler na liście życzeń Atletico Madryt

Atletico Madryt w trakcie trwającego okna transferowego pozyskało już między innymi takich graczy jak: Julian Alvarez czy Robin Le Normand. Szeregi Los Colchoneros zasilił też Alexander Sorloth. Tymczasem ciekawe wieści przekazał Gol Digital.

Źródło daje do zrozumienia, że Atletico ma plan, aby sfinalizować transfer, który jest praktycznie niemożliwy do zrobienia. Na celowniku stołecznego klubu znalazł się Arda Guler z Realu Madryt. 19-latek jest wyceniany na 45 milionów euro.

Kłopot w tym, że Turek ma aktualny kontrakt z Los Blancos aż do końca czerwca 2029 roku. Mimo że nie może liczyć na razie na regularne występy w zespole Carlo Ancelottiego, to mimo wszystko z zawodnikiem wiązane są duże nadzieje na przyszłość.

12-krotny reprezentant Turcji trafił do Realu w lipcu minionego roku z Fenerbahce za 20 milionów euro. W tej kampanii wystąpił jak na razie w dwóch meczach, ale na boisku spędził zaledwie trzy minuty. Arda Guler ma też za sobą niezłe mistrzostwa Europy w swoim wykonaniu, co może dawać do zrozumienia, że Real nie pozwoli graczowi na zmianę pracodawcy. Jednocześnie realny scenariusz zakłada, że klub z siedzibą na Wanda Metropolitano będzie musiał znaleźć nowy cel.

Ogólnie turecki zawodnik ma na swoim koncie 51 występów w Fenerbahce i 14 w Realu. W pierwszej z ekip zdobył dziewięć bramek. Dla hiszpańskiej drużyny strzelił sześć goli.

