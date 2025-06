Jeśli chodzi o ruchy transferowe Barcelony, to najwięcej dzieje się chyba wokół bramki Dumy Katalonii. Klub jest bardzo blisko pozyskania Joana Garcii, ter Stegen nie chce odejść, co zatem z umową Wojciecha Szczęsnego? Goal.pl zajrzał za kulisy.

Guillermo Martinez / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wielki bój o numer 1

Wojciech Szczęsny zaliczył piękny powrót do futbolu zdobywając z Barceloną trzy trofea. Kataloński klub w podziękowaniu za postawę na boisku i poza nim szybko zaproponował mu prolongatę kontraktu. Przez pewien czas w tym temacie panowała cisza, aż goal.pl ujawnił, że Polak zdecydował się podpisać nowy kontrakt.

Wtedy krążyły już plotki o tym, że Barcelona czyni zakusy na Joana Garcię, choć wówczas wydawało się, że bramkarzowi Espanyolu bliżej jednak do transferu do Premier League. Za takim rozwiązaniem opowiadał się nawet jeden z jego agentów. Potem jednak sprawy przybrały inny obrót. Barcelona wzmożyła działania i wszelkie znaki na niebie i ziemi (czytaj media katalońskie) wskazują, że Garcia podpisze umowę z Dumą Katalonii.

W bramce robi się ciasno

I teraz pytanie. Co dalej? Kto numerem jeden? Barcelona najchętniej pozbyłaby się ter Stegena, ale Niemiec nie chce się nigdzie ruszać i wygląda na to, że informacje o tym, że dogadał się z Galatasaray były nieprawdziwe. Wiadomo, że z kluby odejdzie Inaki Pena, dla którego w żadnej konfiguracji nie ma już tam miejsca.



Ale czy w związku z nowymi wydarzeniami nowy kontrakt Szczęsnego jest zagrożony? Z naszych informacji wynika, że nie. Jak słyszymy, ta umowa została już tak naprawdę podpisana już jakiś czas temu. Pozostaje tylko i wyłącznie oficjalne ogłoszenie tego faktu. Nie wiadomo jednak kiedy to dokładnie nastąpi.