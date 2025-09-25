Czołowy stoper Serie A trafi do Premier League? Niespodziewany kierunek

19:39, 25. września 2025 20:13, 25. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Tuttomercatoweb

Jhon Lucumi jest celem transferowym Sunderlandu. Czarne Koty będą musiały zmierzyć się ze sporą konkurencją w walce o podpis stopera Bolonii. 27-letniego obrońcę obserwują także inne angielskie kluby - donosi strona Tuttomercatoweb.

Jhon Lucumi
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jhon Lucumi

Jhon Lucumi celem Sunderlandu

Jhon Lucumi uchodzi obecnie za jednego z najlepszych stoperów występujących na co dzień we włoskiej Serie A. Środkowy obrońca Bolonii od dłuższego czasu znajduje się w kręgu zainteresowań czołowych klubów Premier League, które poszukują wzmocnień w formacji defensywnej. W poprzednich miesiącach głośno mówiło się, iż chrapkę na sprowadzenie mierzącego 187 centymetrów stopera mają Manchester United oraz Tottenham Hotspur. Jego stabilna forma i umiejętność czytania gry sprawiają, że Lucumi stał się rozchwytywany na rynku transferowym przez kilka drużyn z Wysp Brytyjskich.

Co ciekawe, najbardziej zdeterminowanym klubem do pozyskania Kolumbijczyka jest Sunderland AFC. Beniaminek Premier League zabiegał o ten transfer już w letnim okienku, lecz wówczas zabrakło czasu na dopięcie formalności. Czarne Koty są jednak zdecydowane, aby zimą ponowić starania i przedstawić nową ofertę za obrońcę Bolonii. Zespół z północno-wschodniej Anglii zamierza zbudować solidny skład, który pozwoli mu nie tylko utrzymać się w elicie, ale także stopniowo rywalizować z drużynami ze środka tabeli. Zakontraktowanie Jhona Lucumiego miałoby pomoc w osiągnięciu tych celów.

POLECAMY TAKŻE

Ruben Amorim
Man United chce wzmocnić defensywę. Oferuje 60 mln funtów
Marcus Rashford
Barcelona chce zbić cenę za Rashforda. Tyle jest gotowa zapłacić
Mikel Arteta
Arsenal i Man United biją się o gwiazdkę La Ligi. Zacięta rywalizacja

30-krotny reprezentant Kolumbii swoją piłkarską drogę rozpoczynał w Deportivo Cali, gdzie stawiał pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu. W 2018 roku przeniósł się do KRC Genk, dla którego występował w latach 2018-2022, a następnie trafił do Bolonii. W barwach ekipy ze Stadio Renato Dall’Ara rozegrał łącznie 113 meczów, w których zdobył 1 bramkę i zaliczył 3 asysty. Z klubem z Emilii-Romanii sięgnął również po Puchar Włoch, co jest największym osiągnięciem w jego karierze. Aktualną wartość rynkową stopera szacuje się na 22 miliony euro. To czyni go jednym z najbardziej wartościowych zawodników w drużynie Rossoblu.