Czołowy stoper Serie A trafi do Premier League? Niespodziewany kierunek

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jhon Lucumi

Jhon Lucumi celem Sunderlandu

Jhon Lucumi uchodzi obecnie za jednego z najlepszych stoperów występujących na co dzień we włoskiej Serie A. Środkowy obrońca Bolonii od dłuższego czasu znajduje się w kręgu zainteresowań czołowych klubów Premier League, które poszukują wzmocnień w formacji defensywnej. W poprzednich miesiącach głośno mówiło się, iż chrapkę na sprowadzenie mierzącego 187 centymetrów stopera mają Manchester United oraz Tottenham Hotspur. Jego stabilna forma i umiejętność czytania gry sprawiają, że Lucumi stał się rozchwytywany na rynku transferowym przez kilka drużyn z Wysp Brytyjskich.

Co ciekawe, najbardziej zdeterminowanym klubem do pozyskania Kolumbijczyka jest Sunderland AFC. Beniaminek Premier League zabiegał o ten transfer już w letnim okienku, lecz wówczas zabrakło czasu na dopięcie formalności. Czarne Koty są jednak zdecydowane, aby zimą ponowić starania i przedstawić nową ofertę za obrońcę Bolonii. Zespół z północno-wschodniej Anglii zamierza zbudować solidny skład, który pozwoli mu nie tylko utrzymać się w elicie, ale także stopniowo rywalizować z drużynami ze środka tabeli. Zakontraktowanie Jhona Lucumiego miałoby pomoc w osiągnięciu tych celów.

30-krotny reprezentant Kolumbii swoją piłkarską drogę rozpoczynał w Deportivo Cali, gdzie stawiał pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu. W 2018 roku przeniósł się do KRC Genk, dla którego występował w latach 2018-2022, a następnie trafił do Bolonii. W barwach ekipy ze Stadio Renato Dall’Ara rozegrał łącznie 113 meczów, w których zdobył 1 bramkę i zaliczył 3 asysty. Z klubem z Emilii-Romanii sięgnął również po Puchar Włoch, co jest największym osiągnięciem w jego karierze. Aktualną wartość rynkową stopera szacuje się na 22 miliony euro. To czyni go jednym z najbardziej wartościowych zawodników w drużynie Rossoblu.