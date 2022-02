PressFocus Na zdjęciu: Jewhen Konoplanka w barwach Schalke

Jak się dowiedzieliśmy, Jewhen Konoplanka został nowym zawodnikiem Cracovii! Ukrainiec rozwiązał swój kontrakt z Szachtarem Donieck i trafił do Ekstraklasy jako wolny zawodnik.

Z naszych informacji wynika, że Jewhen Konoplanka będzie reprezentował Cracovię

Oficjalne potwierdzenie ze strony klubu to kwestia czasu

32-latek rozwiązał umowę z Szachtarem Donieck i trafił do Ekstraklasy jako wolny zawodnik

Cracovia pozyskała byłego gracza Sevilli i Schalke!

Hit transferowy zimowego okna w Ekstraklasie stał się faktem. Jewhen Konoplanka przybył do Krakowa, gdzie jak się dowiedzieliśmy, pozytywnie przeszedł testy medyczne. Oficjalne ogłoszenie tego wzmocnienia to kwestia kilku bądź kilkunastu godzin ze względu na dzisiejszy mecz Cracovii z Lechią Gdańsk.

Ukrainiec był zawodnikiem Szachtara Donieck, ale nie odgrywał wielkiej roli u trenera Roberto De Zerbiego. W pierwszej połowie sezonu uzbierał zaledwie 47 minut w barwach wicemistrza kraju. Dlatego też klub nie stanął na przeszkodzie 32-latkowi i rozwiązał z nim kontrakt, który pierwotnie obowiązywał do 30 czerwca.

Trafienie Konoplanki do Cracovii to z pewnością jeden z najciekawszych ruchów w tym okienku. Skrzydłowy trafił do Sevilli jako wielki talent w 2015 roku. W swoim pierwszym – i jedynym – sezonie w andaluzyjskiej drużynie sięgnął po puchar Ligi Europy, występując w jednym zespole z Grzegorzem Krychowiakiem. Następnie na dłużej zakotwiczył w Schalke 04 Gelsenkirchen, skąd w 2019 roku powrócił do ojczyzny.

32-latek to gracz o sporym, jak na warunki Ekstraklasy, doświadczeniu. W Bundeslidze rozegrał 57 spotkań, zaś w La Lidze 32. Ma też na koncie 82 występy w europejskich pucharach. Aż 86 razy reprezentował Ukrainę, biorąc udział w dwóch mistrzostwach Europy – w 2012 i 2016 roku. Jest też trzecim najlepszym strzelcem w historii kadry, ustępując jedynie Andrijowi Szewczence i Andrijowi Jarmołence.

