Jesus Diaz odejdzie z Rakowa? Wiemy skąd ma propozycję [NASZ NEWS]

W ostatnich godzinach okienka transferowego może dojść do kilku ruchów związanych z Rakowem Częstochowa. Klub opuści prawdopodobnie Jesus Diaz. Goal.pl ustalił, gdzie może trafić.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jesus Diaz

Duże zaskoczenie

Pozyskanie Jesusa Diaza ze Stali Rzeszów w poprzednim letnim okienku transferowym było sporym zaskoczeniem. To nie był oczywisty ruch ze strony Rakowa Częstochowa, choć wielu uważa, że Diaz ma spory potencjał.

Tak samo uznano w Częstochowie i stąd najpierw wypożyczenie, a następnie wykup tego zawodnika, który podpisał umowę z klubem spod Jasnej Góry do lata 2029 roku.



Teraz nadchodzi jednak czas na wypożyczenie. Z naszych informacji wynika, że piłkarza chętnie widziałoby u siebie Zagłębie Lubin! Ba, klub w pakiecie chce sprowadzić też Leonardo Rochę. Informacje o zainteresowaniu tym snajperem pojawiały się jak wiadomo już wcześniej.

A powyższa transakcja miałaby o tyle sens, że lubinianie poszukiwali zarówno „9”, jak i „10”, więc za jednym zamachem załatwiliby oba tematy w Częstochowie. Negocjacje trwają. W obu przypadkach chodzi o wypożyczenie. Choć na przyjście Leonardo Rochy bardzo mocno naciska też Bruk-Bet Termalica Nieciecza.