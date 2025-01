Jest ostateczna decyzja w sprawie transferu Nene. Wiemy, ile zarobi Jagiellonia [NASZ NEWS]

Zuma Press Alamy Na zdjęciu: Nene

Do dwóch razy sztuka

Nene był jednym z architektów historycznego mistrzostwa dla Jagiellonii. W poprzednim sezonie Portugalczyk miał sporo goli i asyst, ale w tym już tak dobrze to nie wyglądało. Co więcej, rozmowy na temat przedłużenia umowy utknęły w martwym punkcie i w pewnym momencie szala zaczęła się przeważać na odejście tego piłkarza.

WIDEO: Adrian Siemieniec uczynił z kryzysu broń

Kilka dni temu goal.pl jako pierwszy informował, że Nene ma propozycję z Chin. Ten tekst można przeczytać TUTAJ. Potem wspomnieliśmy, że pierwsza oferta została przez mistrzów Polski odrzucona. Jagiellonia wysłała kontrpropozycję i rozmowy toczyły się dalej. Teraz goal.pl poznał ich ostateczny rezultat.

Znacząca podwyżka

Jak wynika z naszych informacji, kluby osiągnęły porozumienie i Nene przeniesie się za Wielki Mur. Piłkarz trafi do jednego z beniaminków tamtejszej Super League. Dla 29-letniego zawodnika to szansa na podreperowanie budżetu, bo jego kontrakt w Chinach będzie znacząco wyższy niż w Białymstoku. A co do tego ile zarobi Jagiellonia, to z ustaleń goal.pl wynika, że to kwota oscylująca wokół 400 tysięcy euro. Czyli, bardzo przyzwoita zważywszy na to, że piłkarz ma kontrakt tylko do końca sezonu.



Oczywiście, aby transakcja została skonsumowana, piłkarz musi jeszcze przejść testy medyczne, ale to wydaje się formalnością.



