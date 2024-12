Nene opuści Jagiellonię? Jest oferta z egzotycznego kierunku [NASZ NEWS]

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Nene

Pomógł osiągnąć historyczny sukces

W tym sezonie Nene zagrał w barwach Jagiellonii 13 ligowych meczów, w których strzelił 3 gole i zaliczył jedną asystę. Do tego trzeba doliczyć 11 meczów w europejskich pucharach i dwa spotkania (gol i dwie asysty) w Pucharze Polski. Pod względem statystycznym poprzedni sezon był w wykonaniu Portugalczyka okazalszy, bo goli i asyst było więcej.

Ogólny dorobek Nene w Jagiellonii to 96 spotkań, 20 goli i 15 asyst. Pod względem liczby meczów to właśnie w Białymstoku Portugalczyk rozegrał ich najwięcej patrząc na kluby, w których grał w dotychczasowej karierze. Niewykluczone jednak, że licznik w Jagiellonii się zatrzyma.



Wprawdzie rozmowy na temat wygasającego latem kontraktu były prowadzone, ale jak informował już goal.pl zakończyły sie fiaskiem. Teraz docierają do nas informacje, że Nene ma ofertę z egzotycznego kierunku. A dokładniej rzecz ujmując – z Chin. Jeśli zostanie przyjęta przez Jagiellonię, to Portugalczyk jeszcze tej zimy przeniesie się do Azji.