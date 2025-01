ZUMA Press Inc/Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Legia na dobrej drodze do wykupu Vinagre

Legia Warszawa do tej pory w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Zespół prowadzony przez Goncalo Feio na wiosnę zagra w kolejnej fazie Ligi Konferencji Europy, zaś w PKO Ekstraklasie walczy o czołowe ligowe miejsca, choć wydaje się, że mistrzostwo Polski może być trudne do zdobycia. Niemniej pierwsza część sezonu dla stołecznego zespołu była udana.

Spora w tym zasługa m.in. Rubena Vinagre. Portugalski lewy obrońca lub wahadłowy, który do Legii Warszawa jest wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupu ze Sportingu Lizbona bardzo dobrze spisywał się praktycznie we wszystkich meczach. W sumie na koncie ma 27 gier i dziewięć asyst. Z tego też powodu Legia chce go wykupić, ale kwota, którą należy wpłacić wynosi około 2,5 miliona euro. Jest jednak wola z obu stron, a sprawy są na dobrej drodze, o czym mówi Goncalo Feio w wywiadzie dla mediów klubowych.

– Ruben dostał dużo sygnałów, że przejście do Legii to odpowiednia decyzja w jego karierze. Robi wszystko, by nam pomóc wygrywać mecze, ale chcemy też wspólnie zdobyć dla Legii trofea. Liczymy, że zostanie z nami. Na ten moment tak to wygląda – powiedział Feio.

